Politie deelt boetes uit voor illegaal overnachten op Walcheren

Dit mag dus net: camperaars die overnachten op een gewone parkeerplaats (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland is kamperen of in je auto overnachten buiten een kampeerterrein verboden. Dat geldt dus ook voor mensen in campers, auto's en bestelbusjes. De politie laat weten hier samen met de gemeente Veere in het hoogseizoen extra streng op te controleren.

Overlast door illegale recreatie

De politie krijgt in het zomerseizoen regelmatig meldingen binnen van overlast door illegale recreatie. Bij deze controle stonden de illegale kampeerders op de Zeedijk en het Noorderhoofd in Westkapelle, op de Valkenisseweg in Biggekerke en op de Westkapelseweg in Zoutelande.

De Zeeuwse campingeigenaren klagen al langer over illegale overnachtingen. Verenigd in de brancheorganisatie Recron zeggen ze daardoor veel geld mis te lopen. Vooral in Middelburg zouden de illegale recreanten niet hard genoeg worden aangepakt, vinden ze.

