Laatste dag van de zonnigste Concert at SEA ooit

Op deze derde en laatste dag traden onder meer artiesten op als Broederliefde, Wulf, Van Dik Hout, Di-Rect, Alanis Morissette en natuurlijk BLØF zelf.

Voordat de mannen van BLØF het festival min of meer afsloten, al was er daarna namelijk nog wel een soort afterparty op het Umoja podium met Wipneus en Pim, was het de Canadese Alanis Morissette die het zonovergoten publiek toezong.

Het bleef sowieso nog erg lang warm en zonnig op deze laatste dag van het festival. Op deze beelden vanuit het reuzenrad is goed te zien hoe de festivalgangers nog tot laat 's avonds met volle teugen genieten van de zon, de warmte en de goede sfeer.

Ondanks de hitte was het publiek enthousiast aan het headbangen bij het optreden van Di-Rect.

Ook bij het optreden van Van Dik Hout op het iets intiemere strandpodium scheen de zon.

Dat het warm en zonnig is ook goed te merken bij het optreden van Broederliefde. In het publiek zijn namelijk veel blote basten en verbrande nekken te zien.

Niet alleen bij de concerten gaan de festivalgangers los, ook bij de Silent Disco gaan de voetjes van de vloer. De muziek moet je er zelf even bijdenken, maar de sfeer zit er in ieder geval alvast goed in!

Even leek de nasleep van twee ernstige ongelukken op de A4/A58 bij Woensdrecht en Bergen op Zoom voor problemen te zorgen. Verkeer vanuit sommige plekken richting Concert at Sea moest daarom omrijden, maar volgens de organisatie viel dat omrijden eigenlijk wel mee en was voor de festivalgangers het terrein goed bereikbaar.

Ook gisteren en eergisteren zat de sfeer er goed in. Zo stuiterde het publiek er gisteravond lustig op los bij Sting en Shaggy. En op de Zeeuwse dag stalen Danny Vera en Racoon de show, net als de organisatoren zelf: de bandleden van BLØF traden op samen met het Zeeuws Orkest.

