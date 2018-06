Weer een drieling witoorpenseelaapjes; 'Dit is uniek'

Twee witoorpenseelaapjes drinken met de kleintjes op hun rug (foto: Berkenhof's Tropical Zoo)

Volgens Berkenhof's Tropical Zoo wordt maar in 10 procent van de gevallen een drieling geboren. Meestal krijgt deze apensoort een eeneiige tweeling. In het wild overleven de drielingen zelden, omdat het voor het ouderpaar lastig is om voldoende voedsel te vinden voor alle drie de kleintjes.

Eerste jaar

Dat deze ouders het in gevangenschap wel lukt om drielingen groot te brengen is dus vorig jaar al gebleken. Nu hopen de verzorgers dat het ze dit keer weer lukt om hun jongen in goede gezondheid door hun eerste jaar te loodsen.

Witoorpenseelaapjes hebben hun naam te danken aan de opvallend witte pluimen aan hun oren. Ze behoren tot de kleinste aapsoorten en wegen maar zo'n 300 gram. Van oorsprong komen ze voor in de tropische regenwouden van noordoost Brazilië.

Klauwachtige nagels en scherpe hoektandjes

De witoorpenseelaapjes vallen onder de klauwaapjes, die hebben klauwachtige nagels waarmee ze ontzettend goed kunnen klimmen. Naast scherpe nagels, hebben ze ook scherpe, kromme hoektandjes. Daarmee eten ze gom van bomen, fruit, zaden, bloemen, nectar, eieren, kleine hagedissen en insecten.

Jong witoorpenseelaapje in Berkenhof's Tropical Zoo (foto: Berkenhof's Tropical Zoo)

In het wild bestaat een groep witoorpenseelaapjes uit twee tot dertien aapjes. In zo'n familiegroep is er vaak één vrouwtje dat zorgt voor de nakomelingen. De vader neemt al snel na de bevalling de verzorging van de moeder over, zodat de moeder kan rusten. Ook andere dieren uit de groep helpen. Zo wordt het jong in de eerste vier weken continu gedragen door de vader en andere dieren. Alleen tijdens het voeden wordt het jong teruggegeven aan de moeder.

Pluizige vacht

Door hun zachte en pluizige vacht komen de witoorpenseelaapjes schattig over. Ze zijn dan ook geliefd als huisdier en worden volgens Stichting Aap nog steeds uit het wild geroofd om verkocht te worden. Maar deze apen zijn, net als alle andere aapsoorten, niet geschikt als huisdier. Het houden van witoorpenseelaapjes als huisdier is dan ook sinds 1977 in Nederland verboden. Wanneer de dieren toch in ons land gevonden worden, dan gaan ze naar opvangplekken als Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme.