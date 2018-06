Deel dit artikel:











Bommen en granaten in Veere

Op houtvuur koken, kanonschoten en mannen in kostuums. Voor het vijfde keer is het Vestingdag op het Mauritsbolwerk in Veere .

"De Vestingdag is om een stukje geschiedenis neer te zetten", aldus één van de deelnemers. "Om te laten zien hoe men in Veere leefde in de 19e eeuw". Het evenement wordt georganiseerd door onder meer 'Vereniging Vesting Veere kanonniers'. Die is opgericht door een groepje mensen die wat met de 19e-eeuwse voorlaadkanonnen wilden doen, die tijdens werkzaamheden aan het nieuwe parkeerterrein in Veere uitgegraven werden. Aanmeerpaal De kanonnen hebben ooit dienst gedaan als aanmeerpaal langs het Kanaal door Walcheren. Ze zijn opgeknapt en worden nu gebruikt om saluutschoten af te vuren bij feestelijke gebeurtenissen, zoals bruiloften.