Hup de lucht in, om zo even je zorgen te vergeten

De parkeergarage waar normaal gesproken de vliegtuigen staan, is omgebouwd tot een flight simulator. De 10-jarige Quinten Roelands zit geconcentreerd te turen naar het computerscherm met de stuurknuppel in zijn hand. "Hierna mag ik vliegen in een echt vliegtuig en dat vind ik best spannend, want ik heb nog nooit gevlogen. Dus we zullen zien hoe het gaat", zegt hij.

In de cockpit

Samen met zijn moeder stapt de de 10-jarige Yarno van Hout uit Biervliet het sportvliegtuigje in. Met een grote lach op zijn gezicht kijkt hij uit het raam. "Ik zie mijn eigen huis!", zegt hij. En als klap op de vuurpijl mag hij ook zelf sturen. "Dat ging best goed, alleen het vliegtuig ging telkens op en neer", vertelt hij lachend.

Yarno von Hout krijgt zijn vliegbrevet nadat hij onder begeleiding in het sportvliegtuigje heeft gevlogen (foto: Omroep Zeeland)

In het totaal mochten 75 kinderen de lucht in. Door een speciale ambulancevliegtuig van Stichting Hoogvliegers konden ook bedlegerige kinderen de vlucht maken. Naast vliegen was er ook een springkussen, een clown en kon er in vrachtwagens worden meegereden.

Onvergetelijke dag

Ook gaven brandweer, Douane en Koninklijke Marechaussee demonstraties. Ruim vijftig vrijwilligers deden hun best om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

