Zeeuwse voetballers halen geld op voor Suriname (foto: Wouter Duim)

Veel voetballers van de Zeeuwse top waren aanwezig, en ook coaches Gérard de Nooijer (FC Dordrecht), Rogier Veenstra (GOES) en Alexander van Keulen (Yerseke) verleenden hun medewerking. De uitslag was 3-2 voor het team geleid door De Nooijer. De goals werden gemaakt door Daniël Wissel (2x), Ray Kroon, Jarreau Manuhuwa en Reguillo Vandepitte.



Vorig jaar organiseerde het drietal ook een benefietwedstrijd, toen ging de opbrengst van ongeveer 2000 euro naar Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Volgens mede-organisator Wouter Duim lag de belangstelling dit jaar iets lager: "Door het mooie weer bleven veel mensen weg. Dat is wel een aandachtspuntje voor volgend jaar, misschien dat het beter is om in de avond te spelen." Toch vond hij het een geslaagde middag: "Het belangrijkste is dat we ook dit jaar weer een mooi bedrag hebben opgehaald. Dankzij sponsoren van Kloetinge hadden we dit jaar voor beide teams echte tenues, die nu mee naar Suriname gaan voor de kinderen."

Scoreverloop



1-0 Daniël Wissel

2-0 Ray Kroon

2-1 Jerreau Manuhuwa

2-2 Regullio Vandepitte

3-2 Daniël Wissel