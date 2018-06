Deel dit artikel:











Het leven van de familie Schrier draait om de trampoline

De familie Schrier uit Goes ademt trampolinespringen; broers Remo en Levi en zussen Iris en Ilse springen allemaal tijdens de Forza Cup in Goes. Tijdens dat toernooi helpen vader Harold en moeder Eline ook in de organisatie.

Opvallend genoeg is de passie voor het trampolinespringen ontstaan bij de kinderen. 'Vroeger heb ik recreatief geturnd en mijn man is sportdocent, maar daar zijn wij nooit echt veel met trampolinespringen bezig geweest', vertelt Eline Schrier. Volgens haar is de hype bij haar kinderen ontstaan doordat veel andere kinderen van hun school in de vrije tijd gingen springen. "Toen ze dat een keer hadden geprobeerd, waren ze verkocht en begon het gevoel bij hen te groeien." Leerzaam Inmiddels springen Iris en Remo op het hoogste jeugdniveau waarin ze ook punten halen voor het WK. Volgens Iris is het trampolinespringen leuk omdat ze telkens weer nieuwe sprongen leert. Remo voelt zich vooral aangetrokken door de hoge sprongen en salto's die hij kan maken. Doordat ze vaak op verschillende tijden trainen en wedstrijden hebben, moeten we haast een speciaal ritme aanhouden." Eline Schrier Ritme Door de vier kinderen die allemaal springen, draait alles in huize Schrier om de trampoline. "Doordat ze vaak op verschillende tijden trainen en wedstrijden hebben, moeten we haast een speciaal ritme aanhouden. Aan de ontbijttafel gaat het gelukkig nog wel over alledaagse zaken en niet alleen maar over trampolinespringen", zegt Eline lachend.