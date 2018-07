Deel dit artikel:











Rubberbootje drijft af naar vaargeul, strandwacht schiet te hulp

De strandwacht in Vlissingen heeft gisteren een rubberbootje met één opvarende in veiligheid gebracht. Ter hoogte van de Gevangentoren kwam het bootje in de problemen, door de aflandige wind zag de inzittende van het bootje geen kans op eigen kracht terug te komen naar de vaste wal.

Rubberbootje gered door reddingswaterscooter van Vlissingse strandwacht, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Dat leverde een gevaarlijke situatie op, omdat het bootje dreef steeds verder afdreef richting de vaargeul. De Vlissingse strandwacht heeft daarom eerst met behulp van de reddingswaterscooter de man uit het bootje gehaald en in veiligheid gebracht. Daarna is de strandwacht met de waterscooter teruggevaren om ook het bootje mee te nemen.