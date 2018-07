Dordrecht sluit Zeeuws trainingskamp af met zege op RCS

(foto: Omroep Zeeland)

Zo'n 400 toeschouwers zagen de wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Harold van de Ketterij uit Goes. Van de Ketterij is deze zomer gepromoveerd naar de derde divisie.



Zeeuwse wissels

Bij FC Dordrecht zijn twee Zeeuwen vertrokken: Julius Bliek en Karim Bannani. Daarvoor in de plaats kwamen Siebe Schets uit Vlissingen van Jong FC Twente, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan Go Ahead Eagles en Quincy Hoogesteger, een jeugdinternational van Curaçao uit Aardenburg. Hoogesteger is overgeheveld uit Jong FC Dordrecht. Bij RCS stond de wedstrijd in het teken van het afscheid van enkele spelers. Mervin Niemantsverdriet, Marlo Janisse en Raeven Buckley waren voor het laatst te bewonderen in RCS tenue.



Zeeuwse spelers

Spits Schets (20) stond in de basis en speelde de hele wedstrijd. Hij scoorde de 0-2 en gaf ook een assist. Schets was bij veel aanvalsopzetten betrokken. Hoogesteger (17) viel in de tweede helft in en speelde hangend aan de linkerkant. Hij scoorde de 0-7. RCS kreeg ook wat kansen, maar wist deze niet te benutten.

Tevreden trainer

Trainer Gérard de Nooijer ziet in Schets een potentiële basisspeler, "Nu Jafar Arias is vertrokken zou Schets wel eens mijn eerste spits kunnen worden". De Nooijer vindt dat Schets het goed gedaan heeft net als Hoogesteger, die bij de eerste selectie blijft. De Nooijer verwacht dat er geen Zeeuwen meer bij zullen komen, "We hebben een hele jonge ploeg, maar zijn vooral nog op zoek naar enkele middenvelders." Overigens complimenteerde De Nooijer zijn oude club met het veld. "Ze hebben er echt alles aan gedaan om ons een goed veld aan te bieden en dat verdient een compliment."



FC Dordrecht sluit met deze oefenwedstrijd een trainingskamp in Zeeland af. De club had z'n trainingskamp opgeslagen in Aardenburg en trainde op het kunstgrasveld van Hoek en in Eede. FC Dordrecht begint op vrijdagavond 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport aan de nieuwe competitie in de Keuken Kampioen Divisie.

Opstelling RCS

Blind (Buckley/65), Sven Van Rosevelt (Gyon Bentschap Knook/65), Langeveld, Taniwel (Davidse/65), Van Schaardenburg, Niemantsverdriet (Van Dijk/62), Lars van Rosevelt, Van Merriënboer, El Gauadi (Bouzambou/46), Azzanagui, Virginia (Janisse/53)

Scoreverloop:

0-1 Stankov (6)

0-2 Schets (10)

0-3 Haydary (23)

0-4 Haydary (38)

0-5 Zamouri (53)

0-6 Mourgos (56)

0-7 Hoogesteger (79)