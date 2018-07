Deel dit artikel:











Kop-staartbotsing op N61 bij Schoondijke

Bij een kop-staartbotsing op de Middenweg (N61) ter hoogte van Schoondijke zijn vanmorgen twee auto's beschadigd geraakt. Er is wel een ambulance opgeroepen, maar of er daadwerkelijk iemand gewond raakte bij het ongeluk is niet bekend.

Auto botst op voorganger op N61 bij Schoondijke (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 11.10 uur. De achterste van de twee auto's botste door nog onbekende oorzaak tegen zijn voorganger. De beschadigde auto's zijn na het ongeluk in de berm gezet, zodat het verkeer kon passeren. Wel zorgde de nasleep van het ongeluk voor een kleine vertraging op de N61. Een bergingsbedrijf heeft de twee beschadigde auto's meegenomen.