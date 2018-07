'De betrokkenheid bij het ringrijden is enorm'

Poppe is één van de liefhebbers van het ringrijden, die in de aflevering van het sportprogramma Onze Club vertellen over de sport. Dennis Willeboordse neemt de kijkers mee in de wereld van de regels en materialen die bij het ringrijden horen. Hij maakt zelf lansen en ringen en laat zien wat de verschillen er tussen zijn, "De standaard ring die gestoken wordt heeft een doorsnee van 38 millimeter. Daar wordt in een normale wedstrijd dertig keer op gereden. Daarna volgt de kamp op de kleinere ringen. Dat gaat van 32 naar 26 millimeter en er zijn ook nog kleinere van 20, 14 en 10 millimeter doorsnee", vertelt Willeboordse. Hij stak de kleinste ring zelf al meerdere malen.

Deskundige Dennis Willeboordse laat de verschillende materialen zien (foto: Omroep Zeeland)

Krijn Coppoolse uit Gapinge is één van de meest succesvolle Zeeuwse ringrijders ooit. Hij won de Koninklijke bekers meerdere malen, waardoor hij er een aantal in zijn bezit heeft. Ook heeft Coppoolse 89 pollepels gewonnen in zijn imposante carrière. Vera Hazelaar en Bart Jobse kunnen alleen nog maar dromen van zo'n carrière, maar zijn ambitieus. Zij zijn de talenten van de ZRV en laten zijn hoe goed ze al zijn.

Presentator Jan-Jaap Corré met de talenten Vera Hazelaar en Bart Jobse (foto: Omroep Zeeland)

Lou Louws was meer dan 50 jaar actief als ringrijder, maar heeft nu een andere belangrijke taak. Hij is ringoppasser en moet zorgen dat de ringen goed in de bus hangen, zodat de deelnemers aan de wedstrijd in kunnen steken. Trainer Martijn Minderhoud neemt presentator Jan-Jaap Corré bij de hand en laat hem kennis maken met verschillende facetten van de sport.

Onze Club op televisie

Het sportprogramma Onze Club is elke zondagavond te zien bij Omroep Zeeland op televisie, vanaf 18.10 uur. De uitzending wordt ieder halfuur herhaald en is ook terug te kijken op de website.