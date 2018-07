Deel dit artikel:











Succes voor Estse wielrenster Zeeuwse ploeg

Wielrenster Liisa Ehrberg van de Zeeuwse wielerploeg Jos Feron Lady Force is nationaal kampioen van haar land Estland geworden. Het was voor de 29-jarige Estse al de tweede keer dat ze de nationale titel van haar land won, eerder was ze al de beste in 2015.

(foto: Omroep Zeeland) De Jos Feron Lady Force rijdt op de licentie van de Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen en bestaat onder verschillende namen al sinds 2007. Voor de ploeg rijden ook twee Zeeuwse dames Lieselotte Overdeveste uit Hoek en Celesta Op den Brouw uit Sint-Maartensdijk