Ouders Arduin-cliënten zijn onrust zat; 'Ik krijg dit niet meer uitgelegd'

Arduin wil al langer stoppen met de huidige vervoerder, TCR. Dat zou namelijk te duur worden. November vorig jaar was de eerste poging. Daarna liep het met het vervoer helemaal mis. Cliënten werden niet of veel te laat opgehaald en maakten lange omwegen naar huis. Het plan werd teruggedraaid. Nu zou er per maandag over worden gegaan op een nieuwe vervoerder. Tot de brief van afgelopen vrijdag.

Laatste wijzigingen

Arduin verwacht met de laatste wijziging van vrijdag het beter voor elkaar te hebben. Door in fases over te gaan op de nieuwe vervoerder DAM/NOOT. Per morgen begint DAM/NOOT met het rijden van elektrische taxi's en twee rolstoelbussen, maar blijft TCR met grote bussen rijden.

Vanaf 1 augustus zou TCR helemaal stoppen. Bal heeft er weinig vertrouwen in. Hij verwacht opnieuw onduidelijkheid voor zijn zoon. "Wie komt er nu morgen? TCR? DAM/NOOT? Ouders zouden een brief krijgen als hun kind wordt opgehaald door de nieuwe vervoerder. Maar wat als er bijvoorbeeld wel een brief gestuurd is, maar die gewoon nog niet binnen is?"

'Niemand durft'

Volgens Bal leeft het onderwerp erg onder ouders, maar durft niemand voor de camera het te vertellen. "Ze zijn bang. Bang voor gevolgen voor hun zoon of dochter als die bij Arduin is. Ik ben daar niet bang voor. De begeleiders van mijn zoon zijn geweldig. Als er gedoe komt, komt dat van de laag daarboven."

Verder zegt de bezorgde vader dat het ook leeft bij zijn zoon. "Timmie heeft het niveau van een kind van 3 ,4 jaar. Heb je het wel eens mee gemaakt dat je zoon 's nachts na het plassen aan je bed staat en vraagt welke taxi er morgen komt?"

'Het moet nu eens klaar zijn'

Bal is samen met vader René Jacobs uit Vlissingen één van de weinige ouders die naar buiten treedt met zijn zorgen. "Het moet nu eens klaar zijn met alle wijzigingen en onrust. Het motto van Arduin is voor mensen en door mensen. Nou, dat vind ik dus niet meer van toepassing."

Arduin zegt het volste vertrouwen te hebben in 'de gefaseerde invoer' en heeft een nummer geopend waar ouders met vragen terecht kunnen.

