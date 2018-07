Deel dit artikel:











Scooterrijder gewond na aanrijding bij Westkapelle

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter op de Baaiweg in Westkapelle is de bestuurder van de scooter vanmiddag ernstig gewond geraakt. De gewonde scooterrijder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Ambulance neemt gewonde scooterrijder mee na botsing auto en scooter in Westkapelle (foto: HV Zeeland) De snorscooter en de auto knalden rond 15.15 uur door nog onbekende oorzaak tegen elkaar. De politie onderzoekt het ongeluk.