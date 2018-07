Steeds meer wespen en steeds vroeger in het jaar. Of toch niet?

Volgens ongediertebestrijder Klaas Kik gaan de koninginnen bij warm weer wel eerder nesten bouwen, maar rond deze periode is het volstrekt normaal dat er wespennesten zijn. Dat gebeurt zelfs al vanaf eind april. Hoe komt het dan dat wij denken dat ze vroeger zijn dan normaal? "Dat komt waarschijnlijk omdat we al veel tijd in de tuin doorbrengen door het mooie weer. En dan merken mensen ze ineens op", vermoedt Kik.

Zoetigheid

Aha, dus normaal zijn ze er rond deze tijd ook, maar dan zien we ze vaak niet. Overigens is het wel zo dat wespen nu nog niet zoveel overlast veroorzaken. Ze zijn nog klein. Straks in augustus zijn de wespen groter en krijgen ze geen zoetigheid meer van de larven. Dan gaan ze op zoek naar zoetigheid, en dat vinden ze in onze ijsjes en colaatjes...

Een wespennest bij een woning (foto: Omroep Zeeland)

Kik spuit met een wit poeder op het wespennest in de tuin van het echtpaar Van de Panne uit Scharendijke. De wespen schrikken en vliegen op. Maar het poeder zit al aan hun pootjes en anders krijgen ze het op zich als ze terug het nest in vliegen. Na een paar dagen zou er geen wesp meer moeten leven...

Leen van de Panne: "Ik heb het ook wel eens zelf geprobeerd. Met een potje met wat ammoniak erin. Ik ving wel duizend wespen! Maar ik kreeg ze toch niet allemaal te pakken, dus moest alsnog bellen om ze te laten komen. Voortaan doe ik het niet meer zelf, haha, dat lukte niet zo erg!"

Zijn de wespen er vroeger dan normaal?