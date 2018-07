Deel dit artikel:











Brian van Goethem beste Zeeuw op Nederlands kampioenschap

Brian van Goethem uit Philippine is bij de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg op de 26e plaats geëindigd. Daarmee was hij de beste van de vijf Zeeuwen die bij de profs van start gingen in West-Brabant. De winst ging naar Mathieu van der Poel.

Brian van Goethem beste Zeeuw bij NK wielrennen (foto: Roompot - Nederlandse Loterij) Van Goethem deed zijn bijnaam als 'vluchter' weer eer aan. De wielrenner van Roompot-Nederlandse Loterij reed meer dan 160 kilometer in de kopgroep, maar werd op 49 kilometer voor de finish teruggepakt. Daarna wist hij zich in het peloton te handhaven. Andere Zeeuwen Antwan Tolhoek uit Yerseke, die komend weekend debuteert in de Tour de France werd 30e en tweede Zeeuw. Ook Nick van der Lijke uit Middelburg reed de wedstrijd uit en kwam als 42e over de eindstreep. De twee overige Zeeuwen, Marco Minnaard uit Wemeldinge en Thijs de Lange uit Kattendijke haalden de finish niet. Marco Minnaard moest anderhalve ronde voor de finish afstappen wegens mechanische pech. En omdat de wagen met reserve fiets achter de bezemwagen reed, kon Minnaard niet meer van fiets wisselen.