23 jaar op en neer en ze zijn het nog steeds niet beu

Tonny Beeke heeft nog steeds veel plezier in haar werk. "We verdwalen hier nooit op het korte stukje", grapt ze. "En daarnaast komen er altijd verschillende mensen aan boord. Duitsers, Belgen, Nederlands, vandaag ook Zwitsers, ze komen overal vandaan".

Vrouw vergeten

Op de boot vanuit Wolphaartsdijk zit Ton Janssen uit Goeree-Overflakkee te genieten van het uitzicht. "Ik zie in de verte kleine kinderen op een bootje en surfers", zegt hij. Mop Maljaars uit Arnemuiden kan haar ogen niet van het water afhouden. "Daar zwemmen heel veel kwallen, dus ik ga niet zwemmen hoor", zegt ze. "Ik zit op het pontje om straks de hele dag te gaan fietsen".

Tonny Beeke vaart al 23 jaar op en neer met haar pondje, maar heeft nog steeds plezier in haar werk (foto: Omroep Zeeland)

In de periode dat Beeke op het pontje werkt maakt ze soms gekke dingen mee. "Er zat eens een meneer aan boord die had zijn fiets meegenomen, maar was zijn vrouw vergeten! En het mooie was dat hij geen geld meer had. We hebben hem maar mee terug genomen. Een paar uur later kwam hij toch met zijn vrouw. Dat zijn dingen, daar begrijp je niks van", lacht Beeke.

Pontjesseizoen; fiets mee, vrouw vergeten