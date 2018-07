Deel dit artikel:











Man die door zijn partner was aangereden in Hulst overlijdt in het ziekenhuis

De man die in de nacht naar zaterdag was aangereden door zijn partner bij hun woning aan de Zandstraat in Hulst is vandaag in het ziekenhuis overleden. De 68-jarige man uit Hulst is bezweken aan zijn verwondingen. De 67-jarige vrouw die hem aanreed, zit nog vast.

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant) De twee kregen die nacht ruzie. Toen de vrouw in de auto stapte, ging de man vermoedelijk voor de auto staan om haar tegen te houden. De vrouw reed toch weg, daarbij kwam de man ten val. De vrouw liet hem zwaargewond achter. Ze werd korte tijd later aangehouden. Technisch en forensisch onderzoek Of de vrouw bij het wegrijden de val van de man ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt, moet nog blijken uit onderzoek. Getuigen worden gehoord en de auto is in beslag genomen voor technisch en forensisch onderzoek. Zeker is dat de vrouw te veel had gedronken. Bij een ademanalyse op het politiebureau bleek dat ze bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol ophad (460 ug/l). Lees ook: Vrouw laat man zwaargewond achter en rijdt weg