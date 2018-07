Boehlé en Van de Velde onderuit in eredivisietoernooi Groningen

Dirk Boehlé (foto: FIVB)

Het toernooi voor Boehlé en Van de Velde begon in de kwartfinales, waarin ze het duo Mees Blom en Thijs Nijeboer versloegen met 21-16 en 21-11. In de halve finale namen ze het op tegen Stefan Boermans en Casper Haanappel. Ook dit duel werd gewonnen. De setstanden waren 21-17 en 21-17.



In de finale kwamen Boehlé en Van de Velde nipt te kort tegen Jasper Bouter en Christiaan Varenhorst. De setstanden waren 21-18, 24-26 en 15-9 Tot de finale hadden Dirk Boehlé en en Steven van de Velde nog geen set verloren Eerder dit jaar wonnen Boehlé en Van de Velde nog het eredivsietoernooi van Arnhem.



De wedstrijd in Groningen is de achtste uit een cyclus van tien wedstrijden. De laatste wedstrijd dit jaar is op het strand van Vrouwenpolder in het weekend van 28 en 29 juli.