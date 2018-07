Minnaard en Tolhoek gokken in Tour de France op de bergen

Voor Antwan Tolhoek wordt het zijn eerste keer aan de start van de 'grootste wielerronde ter wereld'. Vanzelfsprekend is de uit Yerseke afkomstige wielrenner blij dat hij mee mag doen. "Ik denk dat het de zwaarste drie weken uit mijn wielerleven gaan worden, maar misschien ook wel de mooiste."

Minnaard eindigde vorig jaar op de veertigste plek in het eindklassement en ook dit jaar staat de renner van Wanty Groupe-Gobert weer aan de start. "Ik hoop, net als vorig jaar, in de derde week echt weer goed te zijn. Maar het belangrijkste is dat ik mijn kopman Guillaume Martin goed bij sta."

Ook LottoNL-Jumbo-renner Tolhoek heeft een knechtenrol. Hij moet Steven Kruijswijk en Primoz Roglic bij staan in de bergen. Maar zowel Tolhoek als Minnaard hopen ook wat van hunzelf te laten zien. "Ik hoop mijn neus nog wel aan het venster te drukken", zegt Tolhoek. "De drie Alpenritten in de tweede week zijn echt loodzwaar", zegt Minnaard. "Het zou mooi zijn als ik daar een keer echt een goede dag kan hebben."

Pa Tolhoek

De vader van Antwan, Patrick Tolhoek, reed in 1989 en 1990 de Tour de France. In zijn eerste deelname werd Tolhoek sr. twee keer derde in een etappe. Antwan hoopt die prestatie te kunnen verbeteren. "Ik moet het eigenlijk beter doen, maar dat gaat lastig worden", glimlacht Tolhoek.

Vandaag reden Tolhoek en Minnaard hun laatste wedstrijd voorafgaand aan de Tour de France. Bij het NK wielrennen eindigde Tolhoek op de dertigste plek. Minnaard haalde de finishstreep niet.