Langer en zonniger dan ooit, bekijk hier de hoogtepunten van Concert at SEA 2018

Volgens Lesley Grieten van de organisatie was het dan ook niet bands als Sting, Alanis Morissette of zelfs BLØF die de hoofdrol speelde, maar de zon. "Er hing echt een summervibe op het strand en de Brouwersdam."

Niet té warm

Het was volgens Grieten warm, maar ook weer niet té warm. Er waren maatregelen genomen in verband met de warmte, maar die bleken bij nader inzien toch niet nodig. "Er was genoeg drinkwater en de wind van zee zorgde voor verkoeling. Ook zorgde het hoofdpodium voor genoeg schaduw."

De Brouwersdam in Zeeland was voor de dertiende keer het toneel van Concert at Sea. Het jaarlijkse thuisfeestje van de Zeeuwse band BLØF begon dit jaar al op donderdag en was groter dan ooit. Donderdag trad BLØF samen met het Zeeuws Orkest op en mochten alle inwoners van het dorp Zoutelande gratis naar binnen.

Ereburgers

Bij die eerste Zeeuwse avond hebben de bandleden van BLØF van de Provincie Zeeland een erepenning, daarmee zijn ze nu officieel ereburgers van Zeeland. "Jullie geven zowel sociaal als economisch een enorme impuls aan Zeeland", zei commissaris van de koning Han Polman bij het overhandigen van de penning.

De mannen BLØF kregen vandaag een penning die hen ereburgers van Zeeland maakte. (foto: Omroep Zeeland)

Die eerste dag trok het evenement 20.000 bezoekers, vrijdag en zaterdag waren het er 40.000. Naast BLØF zelf traden onder meer Danny Vera, Racoon, Guus Meeuwis, Sting samen met Shaggy en Di-Rect op.

Ongelukken

De start van de zaterdag werd even overschaduwd door twee ernstige ongelukken op de snelweg A4/A58, bij Hoogerheide, Zeeland in. De weg was urenlang afgesloten en ook festivalgangers kwamen daardoor in de file te staan. Ook op donderdag stonden er lange files door een groot ongeluk in de Heinenoordtunnel bij Barendrecht waardoor de wegen in met name Schouwen-Duiveland overvol raakten.

Maar toen alle festivalgangers het terrein van Concert at SEA eenmaal bereikt hadden, stond er volgens Grieten niets een geweldige festivalervaring in de weg.

