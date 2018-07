Akkoord over streekvervoer; bussen rijden weer, ook buiten de spits

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr)

Een groot deel van de buschauffeurs staakte al sinds woensdag en die staking zou ook deze week nog doorgaan. Wel was er besloten om vanaf nu 'publieksvriendelijke acties' te houden, wat inhoudt dat de bussen tijdens de spits wel zouden rijden, maar dat er buiten de spits om zou worden doorgestaakt. Dat hield in dat er alleen bussen zouden rijden van 06.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur.

Minder werkdruk en meer pauzes

Nu de staking is opgeschort, rijden dus als het goed is alle bussen weer, ook buiten de spits. Stakende buschauffeurs wilden zo afdwingen dat ze een loonsverhoging zouden krijgen van 3,5 procent, dat de werkgevers maatregelen zouden nemen om de werkdruk te verminderen en dat ze meer (plas)pauzes zouden krijgen.

Stakende chauffeurs in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De vakbonden FNV, CNV en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer hebben laten weten dat er afspraken zijn gemaakt over het nieuwe cao. Voorzitter Fred Kagie van de VWOV noemt het een 'deal'. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Loonsverhoging

Afgesproken is dat de cao een looptijd heeft van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3 procent per jaar, in totaal 7,5 procent en 650 euro eenmalig.

Extra pauzes en vermindering van werkdruk komen er ook: minimaal 82,5 procent van alle diensten heeft een onderbreking binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5 procent van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd.

Bussen staan stil op busstation in Goes vanwege staking (foto: Omroep Zeeland )

De bonden zijn tevreden over deze uitkomst. "Het is een duidelijke en controleerbare verbetering in de pauzes van chauffeurs, daar zijn we zeer tevreden over", zegt Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. "We zijn opgelucht dat we eindelijk een positief resultaat kunnen melden"

'Een van de betere loonakkoorden van Nederland

"Deze afspraken komen bovenop het eerdere resultaat van 15 januari", vult Paula Verhoef, van het FNV aan. "We hebben extra afspraken kunnen maken over loon, werkdruk en aanpak van de uitwassen van marktwerking. Met deze loonafspraak is dit een van de betere loonakkoorden van Nederland."

Niet alleen de bonden zijn blij met deze uitkomst, ook de werkgeversvereniging is naar eigen zeggenn 'bijzonder verheugd' met het resultaat. "Vanaf dit punt gaan we verder werken aan het herstellen van de verhoudingen", aldus Fred Kagie van de VWOV.

Marktwerking in openbaar vervoer

En dat is hard nodig, vinden de bonden. Het cao-conflict heeft volgens duidelijk gemaakt dat de marktwerking in het openbaar vervoer compleet is doorgeslagen.

Lees ook: