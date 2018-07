Gewonde bij schietpartij Terneuzen, dader(s) nog niet gevonden

De politie is een onderzoek gestart. (foto: HV Zeeland)

Verschillende mensen die de schietpartij hoorden, kwamen het politiebureau - dat om de hoek zit - binnen gerend. Bij het schietincident waren meerdere mensen betrokken. Volgens de politie renden een stuk of vier mannen weg richting het centrum. De politie heeft hen nog niet gevonden. Wel hebben rechercheurs een kogel gevonden, is er een auto in beslag genomen en zijn verschillende getuigen gehoord.

De straat werd afgesloten. Nadat er een kogel werd aangetroffen, werd een speciale politiehond ingezet. (foto: HV Zeeland)

Een man 21-jarige uit Beveren is aangehouden, maar het is onduidelijk of hij iets met de schietpartij te maken heeft. "Het ziet er niet naar uit dat hij geschoten heeft", aldus politiewoordvoerder Alwin Don. De man stond al op een opsporingslijst omdat hij zich nog voor een eerder vergrijp moest melden om dna af te staan.

Het slachtoffer, een 21-jarige man uit België, kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De politie roept getuigen op Facebook op om zich te melden.