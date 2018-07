Zeeland wordt wakker: aangereden man overleden, onrust Arduin, schietincident en bussen rijden weer

Politie-onderzoek na de schietpartij in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Schietincident in Terneuzen

Bij een schietpartij in Terneuzen is gisteravond een 21-jarige man uit België gewond geraakt. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Lees ook:

Op het busstation in Goes staan wel een paar bussen, maar ze rijden niet uit (foto: Omroep Zeeland )

De bus rijdt weer

De streekbussen gaan weer rijden. De vakbonden en de werkgevers in het streekvervoer zijn eruit, lijkt het. Ze hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao.

Lees ook:

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Aangereden man overleden

De man die in de nacht naar zaterdag was aangereden door zijn partner bij hun woning op de Zandstraat in Hulst, is zondag in het ziekenhuis overleden. De 68-jarige man uit Hulst is bezweken aan zijn verwondingen. De 67-jarige vrouw die hem aanreed, zit nog vast.

Lees ook:

Klachten over vervoer bij Arduin. (foto: Omroep Zeeland)

Onrust over vervoer bij Arduin

Ouders van cliënten van Arduin zijn helemaal klaar met alle onrust over het vervoer bij de gehandicaptenorganisatie. Dat zegt Simon Bal uit Middelburg. Bal kreeg, samen met andere ouders, vrijdag een brief van Arduin dat er per vandaag opnieuw wijzigingen zijn in het vervoer.

Lees ook:

Drukte op strandje van Perkpolder vanwege het mooie zomerweer (foto: Joost de Bakkeruit Terneuzen)

Het weer

Zonnig en bij een matige wind uit oost tot noordoost, stijgt de temperatuur snel. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden.