Brandweer sleept brandende verreiker uit schuur

In een schuur aan de Tweedeweg vlakbij Rilland is vanochtend vroeg een verreiker in brand gevlogen.

Brandweerauto (foto: HV Zeeland) De brandweer heeft de verreiker grotendeels geblust en kon het voertuig vervolgens naar buiten slepen om het karwei af te maken. Om 5.40 uur werd het sein brand meester gegeven. In de schuur staan ook koeien, maar die hebben geen hinder van de brand gehad.