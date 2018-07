Indeling 3e divisie: Hoek tegen Groningen, GOES treft Volendam

Fabian Wilson (l) in duel met Jack van Moerkerk van Ajax (foto: Orange Pictures)

De KNVB moest de indelingen in de 3e divisie onder de loep nemen omdat er aanvankelijk te veel zondagploegen waren voor een competitie met achttien teams. Daardoor moesten er ploegen de overstap van de zondag naar de zaterdag maken.

In het nieuwe seizoen komen Achilles'29 uit Groesbeek, SJC uit Noordwijk en De Dijk uit Amsterdam niet meer uit in het zondagvoetbal. Deze drie clubs komen uit in de 3e divisie A zaterdag waarin ook Hoek speelt.

Jong FC Volendam bewandelt de omgekeerde weg. Die ploeg verhuist van de 3e divisie zaterdag naar de 3e divisie zondag.

3e divisie A

zaterdag Achilles'29 Hoek Ajax FC Lisse ASWH Noordwijk De Dijk ODIN'59 DOVO ONS Sneek DVS'33 Ermelo Quick Boys Eemdijk SJC Jong FC Groningen SteDoCo Harkemase Boys VVOG

De spelers van GOES vieren feest na de promotie naar de 3e divisie. (foto: Orange Pictures)

GOES promoveerde het afgelopen seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de 3e divisie. De ploeg van trainer Rogier Veenstra komt veel nieuwe tegenstanders tegen. Alleen OSS'20, dat afgelopen seizoen in de klasse van GOES kampioen werd, is een bekende ploeg.

3e divisie B

zondag ADO'20 OSS'20 Blauw Geel'38 OJC Rosmalen Dongen OFC EVV Quick GOES Quick'20 HBS TEC Hercules UNA HSC'21 Jong FC Volendam JVC Cuijk Westlandia

Renzo Roemeratoe (foto: Paul ten Hacken)

De KNVB heeft ook de indelingen in de hoofdklassen bekendgemaakt. VC Vlissingen speelt, net als afgelopen seizoen, in de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer John Karelse komt bekende teams tegen zoals Baronie (trainer Jurriaan van Poelje), Halsteren (Ruud Pennings) en Nuenen (Jan Poortvliet).

Hoofdklasse B zondag

club club Alphense Boys De Meern Baronie Minor Gemert Meerssen Groene Ster Nuenen Halsteren RKAVV IFC UDI'19 Leonidas Unitas Magreb'90 VC Vlissingen

De competitie in de 3e divisie begint in het weekend van 25 en 26 augustus. In de hoofdklassen worden de eerste wedstrijden in het weekend van 1 en 2 september gespeeld.

De indelingen in de lagere klassen van het amateurvoetbal (1e t/m 5e klasse) worden uiterlijk vrijdag 13 juli bekend gemaakt.