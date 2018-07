Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor CO2-lekkage in Sluis

Bij een bedrijf in de Sint Annastraat in Sluis lekt CO2 uit een leiding. Het gebouw is ontruimd en de brandweer is met twee voertuigen uitgerukt om de lekkage te bestrijden.

Brandweer (archief) (foto: Omroep Zeeland) Volgens de veiligheidsregio is de CO2-lekkage in de machinekamer ontstaan tijdens werkzaamheden. De brandweer is bezig om de toevoer van CO2 te stoppen door het vat af te sluiten. Er is niemand gewond geraakt.