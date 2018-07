Hier wordt het meest ingebroken in Zeeland

Inbraak (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft op basis van de website www.politie.nl op een rij gezet waar in welk postcodegebied het vaakst wordt ingebroken. Het centrum van Goes (oftewel: het hele postcodegebied 4461, dus ook de wijken direct grenzend aan de binnenstad) scoorde vorige jaren ook al hoog. Opvallend: acht van de achttien inbraken vonden plaats in een nacht van zondag op maandag.

Op nummer twee in Zeeland staat op dit moment postcodegebied 4322 - Scharendijke en de vakantiehuizen rondom - met twaalf inbraken, waarvan de helft gepleegd werd in een nacht van donderdag op vrijdag. Het middengebied in Vlissingen komt in Zeeland met tien inbraken op de derde plaats.

Grafiek

Ga met de muis over onderstaande grafiek. Per postcodegebied wordt het aantal inbraken samen met het aantal inbraakpogingen gegeven.

Er is inmiddels al veel gespeculeerd over het waarom van de spectaculaire daling van het aantal inbraken in ons land. De criminaliteit neemt af, maar misschien is het (ook) een afname van de aangiftebereidheid. In het eerste half jaar van 2014 waren er in Zeeland bijna 600 inbraken en pogingen, inmiddels is dat gedaald naar 263. Maar die afname gaat niet meer zo snel als in 2015, 2016 of 2017.

Op Walcheren en in het noorden van Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) is er in de eerste maanden van 2018 zelfs sprake van een lichte stijging.