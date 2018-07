Het vierde gebod verdeelt de Zeeuwse SGP'ers

Ook al is de koopzondag niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, leden van de SGP hopen nog altijd op de dag dat in heel Nederland de openstelling van winkels op zondag in de ban wordt gedaan. Maar omdat de politieke realiteit anders is kiezen lokale fracties soms voor een pragmatischer opstelling.

Het getuigt van moed om mee te willen veranderen." Ad Maris, SGP/CU Veere

Zo zijn de SGP in Goes en Noord-Beveland en de SGP/CU in Veere overstag gegaan en werd geaccepteerd dat fractieleden met de coalitie meestemden met een voorstel tot verruiming van koopzondagen. In Veere werd het zelfs als wisselgeld ingezet bij de onderhandelingen met de VVD en DTV, terwijl het in onderhandelingen met PvdA/GL en CDA nog onbespreekbaar was, volgens die laatste twee partijen.

Moed

Ad Maris van de Veerse SGP/CU: "Politiek betekent compromissen sluiten. En de tijden zijn veranderd sinds 50 jaar geleden. Het getuigt van moed om mee te willen veranderen." Het maakt de Veerse fractie niet minder christelijk dan die van Kapelle, Tholen, Reimerswaal en Borsele, denkt Maris: "Het christelijk zijn hangt niet alleen af van de winkelopenstelling op zondag."

(foto: Omroep Zeeland)

De SGP in Kapelle vindt de koopzondagenregeling wel een breekpunt. De partij stapte al na drie weken uit de coalitie met de VVD en het CDA, nadat de VVD voor openstelling van winkels in alle kernen van Kapelle stemde. Tegen de afspraken in volgens de SGP. En dat was voldoende om het vertrouwen op te zeggen.

Iedere verruiming van het schenden van de zondagsrust maakt mij bedroefd."" Paul Moens, SGP Middelburg

Peter Kraamer (SGP Tholen) en Paul Moens (SGP Middelburg) kijken wel uit om hun Veerse collega's te bekritiseren. Toch voegt Moens er aan toe: "Iedere verruiming van het schenden van de zondagsrust maakt mij bedroefd." Beide heren zeggen dat de zondagsrust wat hen betreft een breekpunt zou zijn tijdens het onderhandelen voor een coalitie.

Geen koopzondag meer

Het kan overigens ook andersom: Op Schouwen-Duiveland besloot de gemeenteraad om de mogelijkheid voor winkels om op zondag open te zijn in te trekken voor de dorpen Nieuwerkerk en Oosterland. Een beslissing die helemaal aansluit bij de gedachtegang van de landelijke partijtop van de SGP. Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen liet aan het Reformatorisch Dagblad weten dat wat hem betreft lokale SGP'ers nooit mee zouden moeten werken aan uitbreiding van koopzondagen en daar waar mogelijk bestaande koopzondagen terug moeten dringen.

Enquête

Een enquête van het RD onder alle SGP- en CU-raadsleden in Nederland laat zien dat er veel verdeeldheid is over het moeten volgen van het landelijke standpunt: 43% van de ondervraagden gaf aan de koopzondagen op lokaal niveau te willen regelen, 45% wilde de landelijke top volgen.

Ik had Arie Schot (fractievoorzitter SGP Veere) nog nooit zien huilen" Ad Maris, SGP Veere

Huilen

Ongeacht welke beslissing de lokale fracties nemen, het negeren van het vierde gebod om politiek mee te kunnen doen, voelt voor iedere SGP'er verkeerd. Ad Maris heeft dat van dichtbij mee mogen maken toen fractievoorzitter Arie Schot in Veere bekend moest maken dat de SGP meeging in het verruimen van zondagsopenstelling naar de dorpen Oostkapelle, Koudekerke en Vrouwenpolder: "Ik had Arie Schot nog nooit zien huilen. Maar toen hij dit moest vertellen aan zijn achterban vloeiden bij hem de tranen."

Koopzondag in Zeeland (foto: ANP )

