140 euro boete voor wildkampeerders bij Veere

Wildkamperen in de duinen is verboden in Zeeland. (foto: Politie Zeeland)

Vrijdag op zaterdag werden er in de gemeente tien bekeuringen uitgedeeld. Afgelopen nacht beboetten surveillerende agenten nog eens drie wildkampeerders. Langs de Noorderhoofdweg bij Westkapelle troffen ze een auto boven op de dijk, een tent in de duinen en een camper aan de dijk aan.

In Zeeland is het verboden om buiten de aangewezen plaatsen te kamperen en de politie controleert er extra op. De boete voor het illegaal kamperen is 140 euro per persoon.