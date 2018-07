Speurneus Bram kan overal ter wereld worden ingezet om levens te redden

Naast Bram werkt Hoogstrate ook met zijn surveillancehond Glenn. Twee honden dus, met eigen taken en eigen karakters. "Glenn is een surveillancehond, daarmee vangen we boeven", legt hondengeleider Hoogstrate uit. "Bram is een reddingshond waarmee we slachtoffers kunnen opsporen." Het verschil is daarbij ook dat Bram graag nog even knuffelt met de mensen die hij vindt, terwijl Glenn een serieuze politiehond blijft.

Rescue Hans Hoogstrate geeft samen met Bram uitleg over hun werk voor USAR op Rescue Vlissingen. Rescue Vlissingen is een terugkerend evenement waar hulpverleners zich om de twee jaar presenteren aan het publiek, onder meer met demonstraties van hulpverleningsvoertuigen zoals de Duitse Sea King helikopter. Deze zomer wordt de 11e editie van Rescue Vlissingen op woensdag 15 augustus gehouden

Speurhond Bram is lid van het USAR-team (foto: Omroep Zeeland)

Het USAR-team wordt overal ter wereld ingezet bij aardbevingen. Dan wordt het team uitgezonden en is het binnen 24 uur beschikbaar. In Nederland is het team ook actief bij instortingen van gebouwen. Dan gaat het team erheen om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen zodat die kunnen worden gered.

Het neusje van de...hond

In films moeten speurhonden altijd eerst iets ruiken van hun doelwit voor ze iemand op kunnen sporen, maar Bram heeft dat niet nodig. "Bram is afgericht om willekeurig menselijke geur op te sporen. Een mens vormt een geurbron en de wind verspreidt die geur. Bram ruikt dat en gaat die persoon dan opsporen. Als hij een persoon vindt, laat hij me dat weten door te blaffen", aldus Hoogstrate over de techniek van speurhond Bram.

Hans Hoogstrate met het USAR team op Sint Maarten (foto: Hans Hoogstrate)

Bram is nog niet ingezet in het buitenland, maar Hoogstrate wel. Na de verwoestende orkaan ging hij met het team naar Sint Maarten. Dat was een humanitaire missie om de bevolking te helpen. Daar waren geen speurhonden nodig, maar heeft het USAR-team wel geholpen. "Het is prachtig werk", zegt Hoogstrate. "Je werkt onder andere samen met brandweermensen, mensen van de GGD, van de gemeente, van defensie en daarmee vorm je een hecht team en word je uitgezonden om mensen te redden. Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die er zijn."