Zwemmen in de Vluchthaven op Neeltje Jans, nu mag het écht niet meer

De vluchthaven bij Neeltje Jans (foto: Conny van der Horst via Omroep Zeeland Flickr)

"Je mag in geen enkele haven zwemmen", legt woordvoerder Ilze Rokven van Rijkswaterstaat uit. "Ook in de Vluchthaven was zwemmen al verboden, maar we zien dat het steeds drukker wordt. Nu zetten we borden. Je mag daar op het strand liggen, maar niet het water in."

'Het is een soort leeglopende badkuip'

Met name bij afgaand water is de kans groot dat zwemmers door de stroom worden meegesleurd. Rokven: "Het is een soort badkuip, bij vloed loopt hij vol en bij eb loopt de haven weer leeg. Er is dan een behoorlijk sterke stroming. De Vluchthaven ligt direct aan de stroomgeul van de kering, daar zwemmen is gewoon gevaarlijk."

Vanaf morgen zullen handhavers van Rijkswaterstaat ook toezien op naleving van het zwemverbod bij de Vluchthaven. Zwemmers worden doorverwezen naar het Noordzeestrand.