18-jarige verdachte schietpartij meldt zich

De politie is een onderzoek gestart. (foto: HV Zeeland)

De man meldde zich in de loop van de dag zelf op het politiebureau, waarop hij is aangehouden en is vastgezet.

Het onderzoek naar de schietpartij is volgens de politie in volle gang. Op dit moment zijn rechercheurs, met ondersteuning van agenten, bezig met het buurtonderzoek en het opnemen van getuigenverklaringen. Er zijn, voor zover bekend, nog geen aanwijzingen binnengekomen in welke richting de politie moet zoeken.

Tweede arrestant

Bij de schietpartij is een man uit het Vlaamse Sint-Niklaas gewond geraakt. Na een behandeling kon hij het ziekenhuis weer verlaten. De 18-jarige Terneuzenaar is de tweede die in verband met de schietpartij is gearresteerd. Eerder hield de politie al een 21-jarige man uit Beveren aan.

Lees ook: