De Ridder definitief terug bij TOP Arnemuiden

Het hing al een tijdje in de lucht en het is nu definitief. Anita de Ridder speelt volgend jaar weer in het tenue van TOP Arnemuiden. De korfbalster keert na één seizoen bij PKC terug in Zeeland.

TOP Arnemuiden speelster Anita de Ridder (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn) In de nieuwe editie van de nieuwsbrief van TOP Arnemuiden staat De Ridder tussen de selectieleden van komend seizoen. De Ridder verliet de korfballers van TOP vorig jaar voor een avontuur op het hoogste niveau van Nederland. Met PKC won ze in juni de nationale titel op het veld. Na afloop van dat duel gaf De Ridder aan dat ze nog niet wist waar haar toekomst lag. Lees ook: De Ridder na gewonnen finale: PKC of TOP Arnemuiden TOP Arnemuiden komt komend seizoen zowel op het veld als in de zaal uit in de hoofdklasse. Dat is het tweede niveau van Nederland.