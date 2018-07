Elektrisch karretje moet vervoersprobleem Arduin oplossen

Arduin werkte sinds 2 november met eigen personeel en vrijwilligers die de cliënten thuis ophaalden in plaats van met professionele chauffeurs die op verzamelpunten de mensen ophaalden. Daardoor moesten cliënten soms uren wachten of werden ze helemaal niet opgehaald. Of ze zaten een uur of meer in de taxi, terwijl het ging om een ritje van enkele minuten.

Elektrisch golfkarretje

Het nieuwe vervoersplan van Arduin wordt vanaf vandaag in fases ingevoerd. Arduin stopt met de taxibusjes van TCR en gaat in zee met vervoerder DAM/NOOT. Die rijdt onder meer met een elektrisch golfkarretje heen en weer met cliënten. Arduin wil uiteindelijk op 1 augustus stoppen met TCR omdat dat te duur zou worden.

Brief van directie

Ouders van cliënten van Arduin zijn de onrust bij de gehandicaptenorganisatie al langer beu. Ouders kregen vrijdag een brief van de directie van Arduin dat met ingang van maandag (vandaag dus) er opnieuw wijzigingen zijn in het vervoer. De directie gaat er van uit dat daarmee de vervoersproblemen zijn opgelost.

