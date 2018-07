Houten stokje meet hoe droog Zeeland is

Het meetstation lijkt op een doorsnee weerstation met een wind-, water en temperatuurmeter. Toch heeft dit weerstation als enige in Zeeland een kleine toevoeging: een klein stokje. "Het is een stukje hout wat vergelijkbaar is met de vegetatie die hier groeit", legt Joop Juffermans van de Veiligheidsregio Zeeland uit. "Het gewicht van het stokje wordt constant gemeten. Als het nat is dan weegt het meer dan wanneer het droog is."

Risico

Hoe lichter het stokje, hoe droger het dus is. "Maar ook de kracht van de wind en de weersvoorspelling spelen een rol bij het bepalen hoeveel risico er is op natuurbranden", vult Juffermans aan. "We nemen dat allemaal mee en bepalen aan de hand van die gegevens of we fase 1 of fase 2 in moeten stellen".

Niet barbecueën

In het geval van fase 2 is de brandweer extra waakzaam op natuurbranden. Recreanten wordt gevraagd om extra alert te zijn. "Zie je rook ga er dan niet op af, maar meld het meteen", adviseert Juffermans. Daarnaast roept hij mensen op voorzichtig te zijn. "Ga vooral de natuur in, maar gooi geen peuken weg en ga niet barbecueën. Wees ook voorzichtig met glas. Dat kan als een vergrootglas gaan werken en zo brand veroorzaken."

Lees ook: