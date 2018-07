Vijf Zeeuwse terrassen bij beste honderd van het land

Het terras van restaurant 't Genot in Zierikzee (foto: Google )

De Zeeuwse terrassen zijn een stuk minder succesvol dan voorgaande jaren. Want de afgelopen twee jaren stond het terras van restaurant De Werf in Veere op de tweede plaats. Dat het Veerse terras dit jaar niet meer in de top-100 staat, komt omdat ze zich dit jaar niet hebben ingeschreven voor de verkiezing dat een initiatief is van het blad Misset Horeca.

Restaurant- en café-eigenaren die mee willen doen aan de verkiezing moeten zich namelijk inschrijven en een bedrag van ongeveer 150 euro betalen. Mysteryguests bezoeken vervolgens op drie willekeurige momenten het terras en schrijven een beoordeling die uiteindelijk leidt tot een plaats bij de beste honderd, of niet. Restaurants die drie beoordelingen te weinig vinden, kunnen extra beoordelingen aanvragen. Maar daar moet dan wel extra voor worden betaald.

Eigenaar Nick Meerdink van 't Genot is blij met de uitslag. Al geeft hij wel aan dat het een 'wonderlijke wedstrijd' is. "Je kunt zelf kiezen of je eraan meedoet of niet." Hij vindt de investering sowieso de moeite waard. "Want ook als je niet in de hoogste regionen eindigt, steek je er heel wat van op. Want iedereen krijgt een uitgebreid juryrapport met verbeterpunten waar je je voordeel mee kunt doen." Volgens Meerdink is de jury het meest enthousiast over de bediening op zijn terras.

Kijk hieronder in de tabel hoe de andere Zeeuwse terrassen hebben gescoord:

Zeeuwse deelnemers Terras Top 100

Notering Naam Plaats 33 't Genot Zierikzee 50 d'Ouwe Smisse Zonnemaire 72 Het Badpaviljoen Domburg 80 Paviljoen 't Schor Graauw 93 Waterfront Vlissingen

Het merendeel van de Zeeuwse terrassen staan voor het eerst in de lijst, behalve Waterfront in Vlissingen. De Zeeuwse hekkensluiter van de lijst staat al een aantal jaar in de lijst, met wisselende resultaten. Zo waren ze in 2014 nog het beste Zeeuwse terras met een 31-ste plaats en vorig stond het nog op de 84ste plaats. Wat de oorzaak is van deze lagere klassering is gissen, want in het juryrapport worden alleen positieve dingen gemeld over het zwevende terras aan de Vlissingse boulevard.

Publieksprijs

Behalve een vakprijs werd er ook een publieksprijs uitgereikt. Daar kon online voor worden gestemd. Bistro De Oale Stal uit Nijverdal ging er daar met de prijs vandoor, maar Paviljoen 't Schor uit Graauw eindigde daar op de achtste plaats met 1063 stemmen, 1715 minder dan de winnaar.