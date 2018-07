Bergse politiek werkt aan platform tegen kerncentrale Doel

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland )

Twijfels over veiligheid

Aanleiding is de reeks incidenten bij de kernreactoren van Doel. Die zijn de afgelopen tijd regelmatig stilgelegd of uitgeschakeld wegens lekkages en sabotage. In het vat van reactorvat Doel 3 zitten scheurtjes.

"Door die incidenten is het verzet tegen Doel gegroeid", zegt Evert Weijs. Hij is fractievoorzitter van de lokale partij GBWP. "Er zijn steeds meer twijfels over de veiligheid en de communicatie over de storingen verloopt gebrekkig. België heeft weliswaar toegezegd dat Doel in 2025 wordt gesloten, maar we zijn bang dat dat wordt uitgesteld omdat het land die atoomstroom dan nog niet niet kan missen."

Acties

Bovendien wil de gemeenteraad van Bergen op Zoom dat de reactor met scheurtjes zo spoedig mogelijk dichtgaat, en niet pas samen met de andere in 2025. De bijeenkomst van woensdag moet ertoe leiden dat alle bezorgde partijen een gezamenlijke koers uitstippelen. Daarom valt het bedenken van acties, het uitwisselen van informatie en het druk zetten op de politiek.

Weijs erkent dat het verzet iets wegheeft van de strijd van kleinduimpje David tegen de reus Goliath. "Ja, het is lastig om al lokaal of regionaal platform met beperkte middelen een landelijke overheid onder druk te zetten." Daarom hoopt Weijs dat zoveel mogelijk politici, instanties, organisaties en groepen uit Brabant, Zeeland en België zich bij het platform aansluiten.