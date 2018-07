Militairen op oefening in Zeeland

Eerdere oefening in Brouwershaven (foto: Abra van Vossen)

Zo'n tachtig militairen doen mee aan de militaire oefening. Op het programma staan een vaartocht over de binnenwateren van Walcheren, een fietstocht, een bezoek aan de Deltawerken en Neeltje Jans en tot slot een fysiek parcours op het strand.

Te voet en per fiets

Voor wie denkt dat de militairen op een rondvaartboot dan wel in een bus plaatsnemen, heeft het mis. De militairen verplaatsen zich te voet, per boot of op de fiets. Bij de oefening maken ze gebruik van tien boten en zes legervoertuigen.

Het publiek zal er weinig van merken laat de gemeente Vlissingen weten. En de centra van Middelburg en Vlissingen worden vermeden.