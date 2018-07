Belgen in Yerseke vieren overwinning van hun Rode Duivels

Na ruim anderhalf uur nagelbijten, schreeuwen, afhaken en toch er weer vol voor gaan konden de Belgen in Yerseke helemaal los gaan na het laatste fluitsignaal. Na een aanvankelijke 0 - 2 achterstand wisten de Rode Duivels in de tweede helft drie goals te maken, waardoor ze vijftien seconden vóór het einde de winst pakten. "Wat een wedstrijd, niet te geloven", zei een van de aanwezige supporters na afloop met een pint in de hand. "Er was een moment dat ik er niet meer in geloofde. Maar de wissels bleken geweldig uit te pakken."

Een en al stress

"Het was één en al stress", zei een van de vrouwelijke supporters met nog een rood hoofd van de spanning. "We zijn een wereldploeg, en ik had de uitslag ook nog eens goed voorspeld. We zijn heel content, en nu is het op naar de Brazilianen."

Stress bij de Belgen tijdens België-Japan