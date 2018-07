Vader vertelt over depressie in docu dochter

Robin van Tilborg wil graag aan de slag bij de BNN/VARA Academy. Opdracht was om een pakkend onderwerp te filmen. Ze dacht aan de depressie van haar vader Roland en die stemde meteen in met het plan. Het resultaat is de mini-documentaire 'Waar het begon' geworden.

Robin van Tilborg maakte een mini-docu over de depressie van haar vader (foto: Omroep Zeeland)

Het is voornamelijk een interview van de 22-jarige Robin met haar vader Roland. Die moest vorig jaar door zijn ziekte stoppen met zijn baan voor de SP-fractie in Den Haag. Ook legde hij zijn Statenlidmaatschap in Zeeland neer.

Bijna zelfmoord

"Ik heb me voorgenomen om hierover niet meer te zwijgen," zegt Roland van Tilborg. In zijn afscheidsspeech als Statenlid en ook in de docu van zijn dochter vertelt hij openlijk over zijn depressie. Zo sprong hij als volwassene bijna voor de trein. Alleen de gedachte aan thuis weerhield hem hiervan.

Roland van Tilborg vertelt hoe het was om geïnterviewd te worden door zijn dochter

Ook als kind van acht pleegde Roland van Tilborg bijna zelfmoord. Hij hing al over het balkon van de flat in Nieuwegein waar hij toen woonde om naar beneden te springen. Toen hield de gedachte aan de huishond hem tegen.

Still uit mini-docu 'Waar het begon' (foto: Robin van Tilborg)

"Ik had het ook liever over de bloemetjes en de bijtjes gehad," merkt Roland luchtigjes op. Maar hij vindt het belangrijk om met zijn verhaal anderen die aan een depressie lijden te helpen. "Mensen voelen zich dikwijls eenzaam en alleen."

Soms was ik bang dat hij zichzelf iets had aangedaan, als hij niet thuis kwam." Robin van Tilborg over de depressie van haar vader Roland

Voor Robin is het maken van de docu ook een manier om anderen te helpen. "Mensen weten vaak niet goed hoe ze op een depressie moeten reageren." Ze hoopt met haar video iets bij te kunnen dragen aan meer begrip. Aan het eind noemt zij het noodnummer van zelfmoordpreventie, 113.

Over de balkonrand

Ze zegt een stukje dichter bij haar vader te zijn gekomen. Een aantal zaken wist ze nog niet, bijvoorbeeld dat Roland als kind echt al over de balkonrand hing. Of dat een psycholoog hem het nietszeggende advies gaf: "Zoek maar ander werk, dan komt het goed."

Robin van Tilborg over de mini-docu die ze maakte over de depressie van haar vader

Ondanks dat Robin niet meer thuis woont was en is de depressie van haar vader ook voor haar niet altijd makkelijk: "Soms was ik bang dat hij zichzelf iets had aangedaan, als hij niet thuis kwam."