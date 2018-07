Zeeland wordt Wakker: Documentaire, winnende Duivels en kerncentrale Doel

Robin van Tilborg maakte een mini-docu over de depressie van haar vader (foto: Omroep Zeeland)

Documentaire over depressieve vader

Bijna was hij voor de trein naar Vlissingen gesprongen, en als kind hing hij al over het balkon van een flat in Nieuwegein. 'Hij' is oud-SP-statenlid Roland van Tilborg uit Sint-Maartensdijk. Zijn dochter Robin heeft een documentaire over hem gemaakt, waarmee ze plekje probeert te bemachtigen op de BNN/VARA-academy.

Lees ook:

Voor aanvang van de wedstrijd waren de Belgische fans vol goede moed (foto: Omroep Zeeland )

Belgen in Yerseke zien Duivels op valreep winnen

Belgische toeristen op vakantie in Zeeland hebben op verschillende plaatsen hun Rode Duivels zien winnen in een bloedstollende wedstrijd tegen Japan. In de Taveerne van camping Zon en Zee in Yerseke keken tientallen Belgen naar de match.

Lees ook:

Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel (KCD) aan de Schelde. (foto: ANP)

Platform tegen kerncentrale Doel

De toezegging dat de kerncentrale van Doel in 2025 sluit, is niet voldoende voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Ze geloven ook niet dat het in 2025 zover komt, omdat België dan nog niet zonder kernenergie kan. Bovendien willen ze dat de reactor waar haarscheurtjes zijn gevonden eerder sluit dan de andere reactoren. Om druk uit te oefenen op zowel de Nederlandse als Belgische regering, wordt er woensdag een platform opgericht, waar zoveel mogelijk gemeentes, politici, instanties, organisaties en groepen uit Brabant en Zeeland zich bij aan kunnen sluiten.

Lees ook:

Paarden zoeken de schaduw op (foto: Charles Linssen )

Weer

Gelukkig voor de paarden op deze foto staat er een boom in hun wei, waar ze hun toevlucht onder kunnen zoeken tegen de felle zon. En gelukkig voor deze viervoeters gaat het voorlopig ook niet onweren, dus staan ze daar perfect. Want ook vandaag wordt het een zomers warme dag met temperaturen van 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Een matige en op zee af en toe krachtige noordoostenwind zorgt voor een beetje verkoeling.