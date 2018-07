'Alle Zeeuwen moeten over vijf jaar snel internet hebben'

Bord: Snel internet, graag! (foto: OZ)

In Zeeland zijn nog verschillende gebieden waar mensen het met trage internetverbindingen moeten doen, omdat snel internet voor telecombedrijven te veel kost om het aan te leggen. En ook zijn er klachten over mobiele ontvangst.

Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 megabit per seconde) beschikken. Het kabinet wil gemeenten en provincies helpen met de financiering van het verbeteren van internet in buitengebieden. Zo wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Nu moeten overheden daarvoor nog aankloppen bij de Europese Commissie.

Dekkingsverplichting

Verder wil het kabinet de mobiele netwerkdekking verbeteren door providers een dekkingsverplichting op te leggen. Dat houdt in dat in elke gemeente minstens 98 procent van de oppervlakte dekking moet hebben.