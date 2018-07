Politie blijft jagen op wildkampeerders

Boetes wildkamperen eerste helft 2016 (foto: Omroep Zeeland)

De boete voor illegaal kamperen is 140 euro per persoon. Afgelopen weekend werden in de gemeente Veere dertien wildkampeerders op de bon geslingerd. Mensen overnachten dan illegaal in een camper, personenauto, bestelbusje of tent.

De politie noemt wildkamperen een hardnekkig probleem. Zo komen er bij de politie veel klachten van overlast binnen, doordat wildkampeerders een hoop troep achterlaten.

