Beschonken bestuurders op de bon geslingerd

(foto: OZ)

Agenten zagen de bestuurder, een 47-jarige man uit Gent, op de pechstrook van de N61 bij Schoondijke staan, met een lekke band. Zijn band was geklapt, nadat hij tegen een verhoging was gereden. Uit een blaastest bleek dat de man ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken, waarna hij zijn rijbewijs moest inleveren.

In de Lange Heerenstraat in Schoondijke werd een 26-jarige inwoner van het dorp gecontroleerd. Hij had ruim twee keer te veel gedronken en kreeg een boete van 550 euro. En op de Sterrenboschweg in Breskens is een 54-jarige man uit Brussel beboet voor rijden onder invloed. De man blies 265 ug/l, net boven de toegestane grens. Hij kreeg een boete van 325 euro.