Eindelijk een koper voor kerk Schore; 'Dit geeft wel een dubbel gevoel...'

(foto: Omroep Zeeland)

Voor de inwoners van Schore breekt nu volgens Nieuwenhuyzen een periode van afscheid nemen aan. "Dat gaat voor veel mensen een emotionele periode worden en daar willen we ook heel zorgvuldig mee omgaan."

'Nu komt het ineens wel heel dichtbij'

De dorpsbewoners hebben weliswaar al vier jaar aan het idee kunnen wennen dat hun kerk mogelijk verkocht zou worden, maar wanneer het daadwerkelijk zover is, komt dat volgens Nieuwenhuyzen toch nog hard aan. "Weten dat het eraan komt, is één ding, maar nu komt het ineens wel heel dichtbij en dat is toch wel even schrikken."

De kerk wordt overgenomen door een gezin uit Vlissingen. Die familie gaat de kerk ombouwen tot woning. Nieuwenhuyzen heeft er alle vertrouwen in dat ze goed met dit Schoorse cultureel erfgoed om zullen gaan, omdat de man des huizes al ervaring heeft met kerken verbouwen. "Hij heeft voor een stichting al eerder een kerk opgeknapt, dus hij weet waar hij aan begint."

Interieur van de kerk in Schore (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel er nog wat papierwerk afgehandeld moet worden, is de verkoop volgens Nieuwenhuyzen al zo goed als rond. "We zijn nu een koopcontract aan het opstellen, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde omdat het een monumentaal pand is. En de gemeente kan het nog tegenwerken, omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast naar bewoning. Maar de gemeente heeft eerder al toegezegd hieraan mee te werken, dus volgens mij staan alle seinen op groen."

De kerk van Hansweert is nu veilig

Niet alleen de kerk van Schore stond te koop, ook voor de Hansweertse kerk stond een te koop-bord. Dat kan nu worden weggehaald, want de afspraak was dat één van de twee verkocht zou worden. Dus de kerk van Hansweert is nu veilig.

De PKN-gemeente Hansweert-Schore houdt al 14 jaar kerkdiensten om en om in deze twee kerken, omdat er in die dorpen te weinig kerkgangers zijn om allebei de kerken vol te krijgen. Het werd te duur voor de PKN-gemeente om beide kerken te blijven onderhouden, dus werden ze allebei in maart 2014 te koop gezet, met de afspraak dat met de opbrengst uit de verkoop van één kerk, de andere kerk onderhouden zou worden.

Opluchting, met een wrange bijsmaak

Maar de serieuze kopers bleven uit. "We hebben wel potentiële kopers gehad hoor, maar hier in Schore moet je bijvoorbeeld het onderhoud van de toren zelf doen en omdat dat een kostbare zaak is, liep het dan op niets uit", zei Nieuwenhuyzen eerder al. En op een recente kerkelijke kijkdag kwamen welgeteld nul geïnteresseerden kijken. Dat het nu dus toch nog gelukt is om een koper te vinden is voor Nieuwenhuyzen dus een hele opluchting, met een wrange bijsmaak.

Lees ook: