Nieuwe uitschuifbare wapenstok moet vooral afschrikken

Docente Wendy Broersma laat de oude korte wapenstok zien en vervolgens de nieuwe uitschuifbare. "Het grote voordeel van de uitschuifbare wapenstok is dat hij op de riem zit en niet in de broek. Hierdoor kunnen we hem makkelijker pakken. Het is daarnaast ook een zwaarder middel, letterlijk en figuurlijk. Een klap komt beduidend harder aan dan met de korte wapenstok."

De nieuwe wapenstok is uitgeklapt langer dan de oude en komt daardoor ook harder aan (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Het geluid maakt al indruk

Toch verwacht Broersma dat de nieuwe uitschuifbare wapenstok niet zo vaak gebruikt zal worden. "Als een agent de nieuwe wapenstok pakt en uitschuift hoor je een duidelijk geluid. Dat maakt indruk. Dat effect heeft de korte wapenstok eigenlijk niet meer."

De korte wapenstok is gemaakt van hard rubber en heeft een lengte van 41 cm en weegt 300 gram.

De nieuwe uitschuifbare wapenstok weegt ruim 500 gram, is uitgeschoven bijna 51 cm lang en is gemaakt van gehard staal met een rubberen handgreep.

De uitschuifbare wapenstok is uitvoerig getest sinds 2012. Vooral in uitgaansgebieden zijn de tests gedaan. Daar bleek dat het uitschuiven van het nieuwe geweldsmiddel al afschrikt.

Brigadier Frank Jellema van de politie Zeeuws-Vlaanderen heeft geoefend met de nieuwe wapenstok. "Wat opvalt is dat hij duidelijk zwaarder is dan de oude wapenstok. De impact, als je ermee slaat, is wel groter en je moet goed oppassen als je hem uit de bevestiging trekt. Voor je het weet verwond je iemand. Daarom is het goed om instructie te krijgen."

Niet om te slaan

Jellema werkt al 28 jaar bij de politie en zegt de korte wapenstok nauwelijks te hebben gebruikt in die tijd. "Als het vijf keer is geweest, is het veel. Ik verwacht eigenlijk niet dat ik de uitschuifbare sneller zal gebruiken. Wel ter preventie, maar niet om te slaan."