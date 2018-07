Deel dit artikel:











Kerk in Sluis staat even vol rook door brand

De brandweer is met spoed uitgerukt naar de Oude Kerk in Sluis. Die stond vol rook door een brand binnenin de kerk. Er bleken enkele kaarsenstandaards vlam te hebben gevat. Het vuur was al snel geblust. Wel stond de kerk nog vol rook. De twee opgeroepen blusvoertuigen van brandweer hebben de kerk geventileerd.

Brandweerhelm (foto: Omroep Zeeland) Het vuur was al snel geblust. De eerste melding kwam namelijk binnen rond 12:20 uur en rond 12.40 uur werd alweer het sein brand meester gegeven.