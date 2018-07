Aantal zelfmoorden boven de Westerschelde is verdubbeld

In Zeeland beroofden 62 mensen zich vorig jaar van het leven. (foto: niekverlaan)

In Zeeuws-Vlaanderen bleef het aantal ongeveer gelijk, namelijk 17. In die regio was het cijfer verhoudingsgewijs altijd al een van de hoogste van Nederland. Maar met de forse stijging aan de noordkant van de Westerschelde komt het Zeeuwse totaal op 62 zelfmoorden.

Dat zijn 16,3 zelfmoorden op iedere 100.000 inwoners. In Nederland als geheel is het zelfmoordcijfer 11,2 gevallen per 100.000 inwoners.

Hoger aantal dan Vlaanderen

Het Zeeuwse cijfer is daarmee ook het Vlaamse cijfer voorbijgestreefd, dat in 2015 op 16,1 stond. Vlaanderen heeft sinds jaar en dag het hoogste zelfmoordcijfer in dit deel van Europa. Alleen in Oost-Europese landen als Hongarije en Rusland ligt het cijfer nog hoger.

Oorzaak

Over de oorzaak van de de toename kan "Zeeland Zonder Zelfmoord" nog geen uitspraken doen. 'Zeeland Zonder Zelfmoord' is een project namens Emergo in Goes en de Zeeuwse GGD, op verzoek van de Zeeuwse gemeenten, om het zelfmoordcijfer terug te dringen. Het duurt nog enkele weken voordat men de cijfers over 2017 bestudeerd heeft.