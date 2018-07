Foto's en werktelefoon Ploegstra uit kraan terecht

"De foto's zijn indertijd door een medewerker van het bedrijf waar Herman werkte gevonden en aan Sandra, de vrouw van Herman, gegeven. Het nummer van de werktelefoon van Herman is nu in gebruik door een medewerker van het bedrijf waar Herman werkte", vertelt teamleider Ralph Nagelkerke van het cold case-team dat onderzoek doet naar de verdwijning van Ploegstra in 2010.

'We willen weten waar Herman naartoe reed'

Sinds de heropening van de zaak, nu twee weken geleden, zijn 34 tips binnengekomen. "Daar zijn we erg blij mee en elke tip wordt ook serieus onderzocht. We hebben gemerkt dat vooral naar aanleiding van de getoonde presentatie in Oostburg, die mensen op internet hebben gezien, tips binnenkomen", zegt Nagelkerke.

Het technisch onderzoek van de auto van Ploegstra is in volle gang, benadrukt Nagelkerke. "De boordcomputer wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. We willen weten waar Herman naar toe reed, hoe ver. Als het NFI dat niet kan onderzoeken, schakelen we een externe partij in. Dat kan BMW Nederland zijn of wellicht de leverancier van de boordcomputer."

Samenwerken met privédetective

De familie Ploegstra heeft zelf een privédetective in de arm genomen. De dossiers van haar worden gedeeld met de politie. "We zijn enorm blij met de samenwerking met haar, maar sowieso met alle burgers die ons van tips voorzien", besluit de teamleider. "Binnenkort hebben we een gesprek met haar."

